Coronavirus - Les asbl belges relaient un appel global à protéger les personnes dépourvues de logement

(Belga) "Protéger, dépister, reloger", intime jeudi un appel global à protéger les personnes dépourvues de logement, comme les personnes sans-abri ou les migrants hébergés ou non, face à la pandémie du Covid-19. Des nombreuses associations belges s'associent à cet appel à la solidarité et à l'action dont Infirmiers de rue, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, le Samusocial, la Plateforme Citoyenne, Doucheflux, Bruss'Help.

"Le manque d'attention" pour cette population spécifique dépourvue de logement "ne peut qu'amplifier la situation épidémiologique", alerte l'asbl Infirmiers de rue dans un communiqué jeudi. "En effet, pour se protéger et protéger les autres du Covid-19, les gens partout dans le monde sont tenus de se laver les mains, de mettre en place une distanciation physique et de s'isoler lorsqu'ils sont malades. Cependant, ces mesures ne peuvent pas être respectées par de nombreuses personnes sans-abri et migrantes en Belgique en raison de leurs conditions de vie précaires", explique l'association. Elle relaie un appel à l'action et à la solidarité lancé jeudi 16 avril pour protéger de l'infection les personnes sans logement. De nombreux autres acteurs du terrain en Belgique, prévoyant de l'aide médicale et sanitaire, de l'hébergement, de l'accompagnement social et la prévention vis-à-vis des personnes sans logement, s'associent à cet élan. L'appel exige la protection du public sans-abri et des publics précarisés de manière générale, grâce à un accès à des hébergements sûrs, respectant les normes d'hygiène en règle et permettant l'isolement des groupes vulnérables. L'appel exhorte aussi à une politique de dépistage proactive et systématique, notamment dans les services d'aide et hébergements destinés aux personnes sans-abri et aux migrants ainsi qu'en testant les aidants et soignants travaillant au quotidien avec ces publics vulnérables. (Belga)