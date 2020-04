"Etre seul, c'est aussi dramatique": en pleine épidémie, pourquoi avoir autorisé les visites dans les maisons de repos?

Les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis la mi-mars pour contenir la pandémie du coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant le 31 août, a annoncé mercredi Sophie Wilmès. La Première ministre est revenue sur ces décisions au micro de Fabrice Grofilley sur Bel RTL ce jeudi matin.

Afin de rendre ce confinement plus soutenable, les autorités ont décidé que les résidents vivant en maisons de repos ou dans des centres pour personnes handicapées pourront à nouveau recevoir des visites d'un proche.

Cette personne désignée, qui devra toujours être la même, devra toutefois n'avoir exprimé aucun symptôme du corona durant les 15 jours précédents cette visite. Ce droit de visite sera aussi valable pour toute personne isolée ne pouvant se déplacer.

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, la Première ministre Sophie Wilmès a expliqué cette importante décision. "On n'est pas dans un monde où l'on sait arrêter le virus, y'a pas de remède miracle. Ralentir la propagation du virus va permettre de mettre en balance des règles très strictes et des règles plus humaines. Etre seule en tant que vieille personne dans une résidence depuis plusieurs semaines, c'est dramatique. Et ça l'est aussi pour les personnes qui ne peuvent pas aller les voir", a-t-elle insisté.

C'est une bouffée d'air frais qui peut être apportée

Du côté des maisons de repos, du personnel a d'ores-et-déjà exprimé son inquiétude face à cette nouvelle mesure. Maryse Albert, directrice d'une maison de repos à Sambreville, nous partageait son incompréhension. "Cette mesure ne sert absolument à rien. Cela va juste faire entrer le covid dans notre maison de repos qui pour l'instant, n'avait pas de problème. Nous ne l'acceptons pas du tout", lâchait-elle.

Face à de telles réactions, la Première ministre se veut rassurante. "Je comprends quand les maisons de repos s'inquiètent. Elles pourront refuser si elles ne sont pas prêtes et elles ont le temps de se préparer. En organisant les choses de manière convenable, c'est une bouffée d'air frais qui peut être apportée à ces personnes. On nous demande de faire venir l'armée, les bénévoles. Mais les familles peuvent aussi participer", souligne-t-elle.

De la même manière, des personnes âgées, vivant seules et qui ne peuvent se déplacer ont le droit de recevoir une visite. Si la personne peut se déplacer, elle peut alors le faire via une balade, avec toujours le même accompagnant, comme le prévoient les règles actuelles.

