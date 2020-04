En Colombie, l'enfer du confinement pour les prostituées

Ana Maria a bravé les règles du confinement pour faire un "domicile", Estefania est sortie vendre de la drogue. Leurs placards sont vides, les dettes s'accumulent. Survivre est une gageure pour les travailleuses sexuelles dans une Colombie recluse à cause du covid-19.

Avant la pandémie, elles gagnaient péniblement leur vie sur le trottoir ou dans les bordels de ce pays où la prostitution est légale. Désormais, elles en sont réduites à puiser dans leurs maigres économies, voire à demander la charité.

Mais cela ne suffit pas. Et la misère menace de nombreuses prostituées colombiennes, qui n'ont souvent d'autre recours que de se risquer dans la rue, sous peine d'une amende, d'une arrestation, ou pire de la contagion.

"J'étais confinée, mais il a fallu que je sorte pour un domicile", autrement dit satisfaire un client chez lui, a raconté Ana Maria à l'AFP, sous couvert d'anonymat. "Que faire? Je ne peux mourir de faim", explique cette femme de 46 ans, qui vit à Facatativa, à 40 km de Bogota.

Dans sa cuisine, la bouteille de gaz était presque vide et il n'y avait plus ni légumes, ni fruits. Elle avait un besoin urgent des 40.000 pesos (environ 10 dollars) de cette passe et a donc pris un taxi.

"Les aides de l'Etat ne sont pas arrivées", explique-t-elle, en référence aux produits de première nécessité et aux allocations promis aux plus défavorisés par les autorités.

- "Situation critique" -

Elle a tenu jusqu'au 3 avril, puis s'est résolue à aller chez ce client, malgré le confinement total décrété le 25 mars, jusqu'au 26 avril inclus, dans ce pays qui déplore plus de 3.000 cas confirmés, dont 131 morts, depuis le 6 mars.

Parfois, une "collègue", dont les enfants sont affamés, frappe à sa porte. Mais la générosité n'a plus lieu. "Je n'ai rien" à donner, déplore-t-elle.

Parfois, le portable de Fidelia Suarez sonne en pleine nuit et résonne alors la voix "désespérée" d'une des 2.215 affiliées du Syndicat des travailleuses sexuelles de Colombie.

"Nous sommes dans une situation critique", dénonce cette sexagénaire qui préside l'association. "Certaines commencent à souffrir de la faim ou sont sur le point d'être expulsées de là où elles vivent faute de pouvoir payer le loyer", en dépit de l'interdiction officielle des expulsions pendant le confinement.

Dans la journée, Fidelia Suarez distribue de la nourriture à ses collègues dans Bogota. Mais les besoins dépassent les quantités données par la mairie et des particuliers. "Nous gagnons notre vie au jour le jour. La situation devient désespérante", lâche-t-elle, en dénonçant la "négligence des autorités" et en réclamant des "solutions concrètes".

La capitale colombienne compte 7.094 travailleurs sexuels, selon un recensement datant de 2017, cité par la responsable du secrétariat municipal de la Femme, Diana Rodriguez. Il n'y a pas de chiffres au niveau national.

"Nous nous efforçons de faire en sorte que les personnes qui vivent d'activités sexuelles rémunérées, et qui respectent le confinement, bénéficient" d'allocations équivalant à environ 30 à 60 dollars, précise-t-elle.

- Les clients ne sortent pas -

Luz Amparo, 49 ans, suit les règles: elle ne veut pas risquer de tomber malade ou de contaminer ses deux enfants et quatre petits-enfants qui vivent avec elle. La famille subsiste grâce à des dons.

"J'appelle des amis (clients), mais ils ne sortent pas, ils ont peur", dit-elle.

A Medellin, deuxième ville du pays, Estefania, 29 ans, doit trouver de l'argent pour envoyer à ses trois filles, manger et payer sa minuscule chambre, dans le quartier rouge de la ville.

"Aujourd'hui, dit-elle, il me faut sortir pour payer le logement. Je dois deux jours", soit près de 10 dollars, bien que le propriétaire ait réduit le loyer de moitié du fait des difficultés économiques de ses locataires.

Avant la crise due au nouveau coronavirus, elle travaillait le soir, dans un parc du centre de Medellin, et rentrait chez elle après trois passes, avec jusqu'à 50 dollars en poche. Mais les clients ont disparu.

Désormais, elle sort dès midi. Elle a tenté de vendre des confiseries, sans succès, puis de la drogue et a failli être arrêtée par la police.

Alors qu'elle espérait la fin du confinement, décidé initialement jusqu'au 12 avril, le gouvernement l'a prolongé de deux semaines. "Il faut payer la chambre, la nourriture. Beaucoup de problèmes sont à venir. Quatorze jours de plus..."