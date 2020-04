Coronavirus: un danger pour les jeunes enfants? Voici les symptômes qu'ils peuvent développer

Le coronavirus semble peu toucher les enfants en Belgique, selon les chiffres du dernier bilan. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas contracter le virus. La plupart des cas chez des patients très jeunes présentent peu de symptômes, mais restent vecteurs de la maladie.

Le coronavirus en Belgique a causé la mort de près de 5.000 personnes depuis le mois de mars. Par ailleurs, il a désormais infecté 34.809 personnes selon les tests effectués jusqu'à présent.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

Parmi les personnes infectées, rares sont celles qui ont moins de 19 ans. Sur ce graphique de l'Institut de Santé Publique, les barres vertes représentent le nombre de cas confirmés répartis par âges et par sexes. De 0 à 9 ans, le nombre de cas confirmés est inférieur à 200, tout sexe confondu. De 10 à 19 ans, les cas confirmés tout sexe confondu sont inférieurs à 400. Alors que pour les personnes âgées de 20 à 29 ans, le nombre de cas confirmés grimpe à près de 800 rien que pour les hommes.







En outre, pour les cas développant des complications nécessitant une hospitalisation, la moitié des patients hospitalisés avaient plus de 69 ans (fourchette d’âge entre 0 et 104 ans).

Tout le monde est susceptible d'être infecté

Ces données ne veulent pas pour autant dire que les enfants ont moins de risque de développer le virus. Selon le porte-parole interfédéral Coronavirus, Emmanuel André, l'ensemble de la population est susceptible d'être infecté au coronavirus, quelle que soit sa tranche d'âge.

Cependant, l'âge d'un patient peut influencer les symptômes qu'il développe une fois infecté. "Chez les petits enfants, cette infection est possible, mais dans la majorité des cas, ce sera une infection sans symptôme ou avec des symptômes très légers."

Il est donc moins aisé de diagnostiquer un enfant, puisque le plus souvent, il n'a que très peu de symptômes. Concrètement, il risque de développer des symptômes s'apparentant à une grippe normale. Fièvre, toux, courbatures et fatigue, le plus probablement, mais aussi diarrhée dans certains cas.

À noter tout de même que même si l'enfant ne développe que des symptômes bénins, certains cas peuvent se compliquer. Chez nous, une enfant de 12 ans a succombé au virus à Gand. Enfin, l'enfant peut transmettre la maladie à son entourage. Les mesures d'hygiène et de distanciation restent donc d'application même pour les plus jeunes.