De la poudre suspecte à l'ambassade de Guinée à Schaerbeek

La police a été appelée jeudi matin à 09h30 par l'ambassade de Guinée, située boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek, après la découverte d'une poudre suspecte, a indiqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord.



"Nous n'avons pas encore d'information sur (la nature exacte de) ce produit, mais comme dans toute situation similaire, la procédure 'anthrax' a été enclenchée, donc à savoir un appel aux pompiers et à la protection civile pour tout ce qui est désinfection du lieu et des personnes", a expliqué Audrey Dereymaeker.

"Six personnes ont été en contact avec la substance: deux policiers et quatre personnes de l'ambassade. Elles ont été emmenées à l'hôpital pour désinfection, par mesure de précaution", a précisé la porte-parole.Un périmètre important a été dressé pour permettre aux pompiers et à la protection de civile d'intervenir en toute sécurité. Il est à présent levé.