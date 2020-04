Coronavirus: peut-on encore acheter ou adopter un animal?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à vos interrogations.

"Peut-on encore acheter un animal?", nous demande Fabian.

Oui, on peut acheter ou adopter un animal, mais attention, quand on adopte un animal, c'est pour toujours. Ce n'est pas juste pour une période déterminée. Les éleveurs ont toujours le droit de travailler, mais ça se passe sur rendez-vous. Donc vous n'allez pas pouvoir vous rendre dans le centre ou dans la famille pour choisir l'animal. Ca va se faire par téléphone ou par appel vidéo. Mais par contre, sur rendez-vous, vous avez le droit d'aller récupérer l'animal même pendant la période de confinement à conditions d'être seul pour aller chercher cet animal. N'oubliez pas les refuges, c'est le meilleur moyen d'adopter un animal. Ils fonctionnent toujours et c'est sur rendez-vous. Un appel téléphonique pour bien baliser cette adoption et ensuite vous pouvez aller récupérer votre animal de compagnie.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos