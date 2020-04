Coronavirus - La Pologne fait un premier pas vers un assouplissement des restrictions

(Belga) La Pologne a fait un premier pas vers un assouplissement des restrictions imposées à la suite du coronavirus. Le pays autorise à partir de lundi la réouverture des parcs et forêts ainsi qu'une densité de fréquentation plus élevée dans les magasins et églises du pays.

L'accès aux espaces verts vise à "améliorer le confort mental", mais ne constitue pas une invitation à se détendre sans limites, a averti le Premier ministre du pays. D'autres étapes pourront suivre, mais aucun planning n'a été fixé, a précisé le ministre de la Santé. La levée progressive des restrictions ira de pair avec le rythme de progression de l'épidémie. Le gouvernement compte ensuite ouvrir les hôtels, musées, galeries d'art, bibliothèques et, durant les week-ends, magasins de bricolage. Une autre étape d'allègement des mesures, ultérieure, impliquera la réouverture des restaurants et centres commerciaux. Un certain nombre d'autres restrictions restent pour l'instant en place, telles que la fermeture des écoles, cinémas et théâtres. La distanciation sociale, exigeant deux mètres entre les individus, reste également d'application. Jusqu'ici, il est demandé aux Polonais de couvrir leur bouche et leur nez quand ils se trouvent dans des lieux publics. Cette consigne pourrait rester de vigueur "jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible", a déclaré le ministre de la Santé. La Pologne compte 7.918 cas confirmés de coronavirus, dont 314 ont été fatals.