Coronavirus - La fille et le gendre de Trump bravent le confinement pour la Pâque juive

(Belga) La fille et conseillère du président américain Donald Trump, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner ont ignoré les recommandations de confinement des autorités américaines pour fêter la Pâque juive, a confirmé la Maison Blanche jeudi.

Le couple s'est rendu dans un club de golf de la famille Trump dans le New Jersey depuis Washington à l'occasion de cette fête qui a commencé le 8 avril et se termine jeudi. "Ivanka - avec sa famille proche - a célébré Pâque dans un établissement clos considéré comme une maison familiale. Son mode de déplacement n'était en rien différent à celui qu'elle fait pour se rendre à son travail et l'endroit était moins peuplé que les environs de sa maison à Washington", a défendu l'exécutif américain dans un communiqué. La Maison Blanche, rapportant une information dévoilée par le New York Times, a précisé qu'ils n'avaient pas eu d'autre contact avec l'extérieur durant leur séjour et n'avaient pas bougé de l'établissement. La ville de Washington a ordonné fin mars à ses résidents de se confiner, et d'éviter tout déplacement non-essentiel jusqu'au 15 mai. Une mesure conforme aux recommandations de la Maison Blanche d'"éviter les voyages non-essentiels" qui a obligé des millions d'Américains à annuler leurs retrouvailles pour le week-end de Pâques afin de ralentir la propagation du coronavirus. Ivanka Trump, qui est aussi la conseillère du président, a usé de sa popularité sur les réseaux sociaux pour inviter les Américains à respecter ces directives. "Ceux qui ont la chance de rester chez eux, s'il vous plait, vraiment, faites le", déclarait-elle dans une vidéo fin mars. "Nous jouons tous un rôle dans le ralentissement de la propagation et la distanciation sociale sauve des vies", insistait-elle, tout en reconnaissant "l'énorme défi" que représente le confinement. Son époux Jared Kushner, est lui aussi conseiller de la Maison Blanche et a participé à la cellule de crise de l'exécutif américain pour tenter de contenir le virus et le désastre économique qui en découle. Jared Kushner est juif et Ivanka s'est convertie avant son mariage. (Belga)