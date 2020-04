Coronavirus - Le coronavirus fait 7.000 morts dans les maisons de repos américaines

(Belga) Au moins 7.000 personnes sont mortes dans des maisons de repos à travers les États-Unis à cause de Covid-19, selon un rapport du New York Times de vendredi.

Le virus s'est propagé à plus de 4.100 maisons de repos et autres établissements de soins aux États-Unis, selon le décompte national établi par le quotidien. Le pays compte plus de 700.000 cas et plus de 37.000 décès, selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins publiés vendredi. Les établissements de soins ont été particulièrement vulnérables dans cette épidémie, à la fois parce que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont plus exposées au virus et parce que le risque d'infection est plus élevé lorsque de nombreuses personnes vivent à proximité les unes des autres. Au début du mois de mars, les autorités américaines ont publié de nouvelles mesures pour plus de 15.000 centres de soins à travers le pays. Ces mesures strictes comprennent notamment des restrictions dans les cantines, l'annulation des réunions et l'obligation pour les travailleurs de mesurer la température des personnes qui entrent dans les maisons. Cependant, le New York Times a rapporté qu'elles ne sont pas toujours appliquées et que même si elles l'étaient, les travailleurs des maisons de repos pourraient involontairement faire entrer le virus dans les centres. (Belga)