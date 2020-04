Journal de bord d'un réanimateur: "Pas d'autre choix que le déconfinement"

Praticien dans un hôpital de la région parisienne, en première ligne pour traiter la déferlante de malades du coronavirus, un anesthésiste-réanimateur livre tous les jours pour l'AFP, sous couvert d'anonymat, le résumé de sa journée en pleine crise sanitaire.

- Vendredi 17 avril -

"La journée a été très calme. On continue de prévoir des réorganisations ce week-end. L'objectif actuel de notre direction est clairement de reprendre au plus vite l'activité médicale et chirurgicale habituelle pour s'occuper de tous les patients qui ont attendu depuis plusieurs semaines.

Notre difficulté est de rester opérationnel pour les patients Covid, qui sont toujours hospitalisés ou les quelques-uns qui arrivent encore au compte-goutte en réanimation, et de se redéployer sur d'autres secteurs pour une activité non-Covid qui va croître.

En pratique, là où je suis, seuls 8 lits sur les 27 lits supplémentaires ouverts pour la période Covid vont probablement être fermés lundi. Tous les autres restent ouverts pour l'instant.

Pour éviter une saturation au moment du déconfinement, il faudra, à ma connaissance, 2.000 lits en réanimation en Ile-de-France, selon les prévisions. C'est-à-dire largement au-dessus de notre activité habituelle.

Je ne suis pas un spécialiste, pour autant qu'il puisse vraiment y en avoir sur le Covid-19, mais j'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que d'envisager ce déconfinement. Les gens en ont besoin, le pays en a besoin, les enfants déscolarisés en ont besoin. Peut-être même qu'il faut en passer par là pour faire reculer, à moyen terme, cette pandémie. Nous nous posons beaucoup de questions. Malheureusement, nous n'avons pas plus de réponse que la +population générale+.

Nous ne savons pas quand les tests sérologiques arriveront, s'ils seront utiles, s'il faut dépister en masse (probablement pas), s'il faut porter des masques, s'il faut espérer un traitement miracle ou un vaccin, s'il faut passer par une immunité collective, s'il faut apprendre désormais à vivre avec le Covid-19 comme nous avons appris à vivre avec d'autres virus. Chacun y va de sa théorie personnelle...

Certains collègues sont eux aussi tombés malades. Je n'en connais pas un seul qui ait exprimé un quelconque reproche pour être tombé malade à l'hôpital. Nous sommes exposés, c'est sûr. Nous risquons également d'attraper ce virus ailleurs, c'est certain également.

Je ne sais pas s'il y a une reconnaissance morale de ce risque à attendre de la population ou des pouvoirs publics. Contrairement aux autres professions actuellement très exposées, qui nous permettent de continuer à vivre dans des conditions convenables, nous sommes quotidiennement exposés à des risques. C'est comme ça. On l'accepte en temps normal. Chacun l'accepte en ce moment également.

Nous allons recevoir une prime, mais ce que demandent les médecins hospitaliers, ce n'est pas d'être mieux payés. C'est simplement d'avoir des locaux convenables pour accueillir nos patients, avoir suffisamment de lits pour que l'hôpital ne soit pas constamment saturé, avoir suffisamment de personnel paramédical. Ce dernier point nécessite, en effet, des revalorisations salariales majeures.

Finalement, cette crise a permis en quelques jours de répondre point à point à ces revendications: ouverture massive de lits d'hospitalisation et de réanimation, revalorisation salariale ponctuelle, majoration franche des budgets alloués à la santé, augmentation du nombre de personnels paramédicaux. Nous craignons et pensons que ça ne durera pas.

L'hôpital fait face actuellement. Admirablement. Je ne parle pas des médecins mais essentiellement de tous les gens qu'il y a autour qui permettent cet accomplissement. Nous pouvons souffler un peu ces jours-ci. Et nous reprendrons dans les jours à venir notre course de fond quotidienne, tristement habituelle, avec les difficultés de l'hôpital public que nous connaissons depuis des années. Le Covid-19 en plus..."