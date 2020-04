Quelques averses samedi avant le retour du soleil pour plusieurs jours

(Belga) Des averses parfois orageuses étaient attendues samedi avec des maxima de 14 à 19 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Samedi après-midi, le temps deviendra variable avec un risque d'averses à partir de la frontière française. Les maxima seront compris entre 14 degrés à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes, et 19 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible de direction variable dans l'intérieur des terres, et il deviendra modéré de secteur nord à nord-est au littoral. Dans la nuit de samedi à dimanche, les dernières averses quitteront notre pays par l'est. En seconde partie de nuit, les nuages bas deviendront plus nombreux avec risque de formation de brume ou de brouillard, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 7 degrés à la Côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes, et 11 degrés dans le centre. La journée de dimanche débutera sous un ciel très nuageux sur la plupart des régions. En Ardenne, les nuages bas pourraient encore temporairement limiter la visibilité. L'après-midi, le ciel sera plus changeant avec, en fin de journée, des éclaircies plus larges à partir du nord. Le temps restera sec et chaud avec des maxima autour de 20 degrés dans le centre du pays. A la Côte et en Hautes-Fagnes, les températures ne dépasseront toutefois pas la barre des 15 degrés. Le vent, d'abord faible de secteur nord, virera au secteur nord-est et augmentera graduellement en intensité pour devenir modéré. Le soleil sera de la partie la semaine prochaine avec des températures assez agréables. Le vent s'invitera aussi avec des rafales pouvant aller jusqu'à 65 km/h.