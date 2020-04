Devant l'urgence médicale, de nombreux étudiants se portent volontaires pour aider les hôpitaux: "C'est très enrichissant"

Le personnel soignant n'est pas opposé à des renforts, alors que le coronavirus continue de secouer nos hôpitaux. Pour combler certains manques, les hôpitaux accueillent des étudiants volontaires, désireux de soutenir l'effort médical.

Les hôpitaux belges peuvent être fiers. Ils profitent actuellement d'une belle vague de solidarité exprimée par les étudiants en soins infirmiers à La Haute École Louvain en Hainaut. Nombre d'entre eux se sont portés volontaires pour venir en aide aux médecins en cette période de coronavirus. Dans le lot, Géraldine, qui a rejoint les rangs de la clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies. L'établissement a même déjà accueilli 18 autres stagiaires et s'apprêtent à en recevoir 26 supplémentaires, sont 6 en unités covid.

Présente depuis un mois, la jeune femme se dit ravie de l'expérience, bien qu'éprouvante. "C'est très enrichissant parce qu'il y a plein de positions que l'on n'utilise pas en temps normal", nous explique-t-elle. "Mais on espère tous ne vivre qu'une fois cela dans sa carrière. J'espère ne pas revivre ça dans 20 ans. Une fois c'est bien".

Des patients alimentés de manière artificielle

Travailler en hôpital à cette période est évidemment très intéressant pour ces étudiants. Ils apprennent de situations extrêmes et ne pourront que s'en servir à l'avenir. Le coronavirus les force à apprendre certaines choses très particulières. "En plus des techniques respiratoires et ventilatoires, il y a également la prise en charge du nursing classique", nous explique Julien Niemants, anesthésiste-réanimateur. "Ce sont des patients qui sont alimentés de manière artificielle, qui sont assez lourds au niveau de la mobilisation, qu'il faut souvent changer de position et qui nécessitent des traitement adjuvants. Tout cela, ils doivent l'apprendre également", estime-t-il ensuite.

Devant l'affluence de volontaires, l'hôpital a décidé de créer une structure de formation à part entière, profitant du contexte pour améliorer les connaissances de nos futurs médecins. "On va les former sur différents aspects. Le covid, les symptômes, à quoi faut-il faire attention, quelles connaissances de la maladie, comment utiliser les protections individuelles, le lavage des mains...", explique Dimitri Basecq, directeur du département infirmier.

Un apprentissage pratique pour ces étudiants, qui ont dû renoncer à leurs stages en raison de l'épidémie. Voilà un bon moyen de s'y remettre.