Coronavirus: échos d'une France confinée, 33e jour

La vie chacun chez soi: d'une sortie de coma ardemment célébrée en Alsace aux idées du Nord contre la solitude des seniors, échos d'une France sous cloche samedi au 33e jour du confinement.

. Feux d'artifices

Une explosion de joie, c'est ce qu'a ressenti Jean Kohler quand son ami Serge, atteint du coronavirus et transféré de Strasbourg à Nantes par TGV médicalisé fin mars, est sorti de trois semaines du coma.

"Pour moi c'est un miraculé, quand j'ai vu sa photo, j'avoue, même à 60 ans, j'ai pleuré de joie. Je suis allé dans le garage et le soir à 20h, j'ai sorti des feux d'artifice du dernier Nouvel An, tout ce qu'on peut tirer dans son jardin sans autorisation et j'ai fait beaucoup de bruit dans le quartier", a raconté à France Bleu Alsace cet habitant de Furdenheim, à l'ouest de Strasbourg.

. Chris Froome, reconnaissant

Le quadruple vainqueur du Tour de France Chris Froome, gravement blessé à l'entraînement en chutant sur une route de la Loire, en juin dernier, a adressé un message de "remerciement au CHU de Saint-Etienne et au docteur Philippot pour m'avoir permis de remonter à vélo".

Pour apporter son soutien aux soignants de l'Hexagone, le champion anglais a annoncé vendredi en français sur Twitter que le chimiste Ineos et l'équipe cycliste homonyme "ont commencé à livrer gratuitement du désinfectant pour les mains aux hôpitaux ici en France. Je suis fier de jouer un petit rôle dans leur travail vital, en aidant à lutter contre la propagation du Covid-19."

L'équipe Ineos pourrait ne pas participer au Tour de France, reporté en septembre, si les protections contre le coronavirus lui semblent insuffisantes. Mais la Grande Boucle reste "l'objectif principal de Chris Froome que j'ai eu au téléphone ce matin", a assuré vendredi à l'AFP le Pr Philippot à Saint-Etienne, qui continue à suivre le coureur dans sa phase de retour à la compétition.

. Versailles "underground"

Deux adolescents ont cherché à s'introduire dans le Château de Versailles… en passant par les canalisations. Dans la nuit de vendredi à samedi, le duo s'est infiltré via l'une des canalisations qui alimentent en eau le parc aux nombreuses fontaines. Ils n'ont cependant pas réussi à accéder sous le bâtiment.

"Ils sont repartis dès qu’ils ont vu la caméra de surveillance", a expliqué une source proche de l'affaire à l'AFP, confirmant une information du Parisien. "Ce sont deux adolescents qui cherchent à explorer de nuit, veulent faire des photos, des selfies dans les endroits bucoliques."

. Contre la solitude des seniors

Pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, le département du Nord a commandé "1.000 tablettes qui seront prochainement mis à la disposition des résidents des 220 Ehpad" du territoire. Ces appareils ont été configurés de manière à être "adaptés aux personnes âgées" et sont "dotés d'un abonnement 4G de six mois". Ils permettront aux résidents de "maintenir un lien avec leurs proches" mais aussi "d'accéder à la télémédecine".

Une autre initiative du département, baptisée "des cartes postales pour nos aînés" a elle permis d'envoyer aux Ehpad "plus d'une centaine de courriers, lettres, dessins, vidéos, photos" rédigés depuis le début du confinement par "des écoliers, collégiens et lycéens confinés chez eux".

