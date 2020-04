Gabriel, 46 ans, a disparu à Charleroi: l'avez-vous vu?

Le vendredi 17 avril 2020 entre 5h00 et 10h00, Gabriel D’AMBROSIO, un homme âgé de 46 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue de Lodelinsart à Jumet. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Gabriel mesure entre 1m80 et 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris-blanc et une calvitie. Il porte une barbe de quelques jours. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon, une veste bleu foncé et bleu clair, un gilet rouge et des bottines beiges.