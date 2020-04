Coronavirus en Belgique: 41.000 tests venant des maisons de repos attendus dans les labos

Plus de 46.000 tests ont été distribués jusqu'à présent dans les maisons de repos belges. Ce week-end, 41.000 d'entre eux devraient arriver dans les laboratoires pour y être analysés.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

La semaine prochaine, les tests livrés aux établissements devraient par ailleurs être supérieurs de 20% à ce qui avait été initialement prévu, selon les chiffres diffusés samedi soir par la task force testing coronavirus pilotée par le ministre Philippe De Backer.



"La semaine passée, on a trouvé un accord pour utiliser une grande partie de la capacité de tests pour les maisons de repos et de soins et d'autres collectivités. Le groupe cible pour ces tests est le même pour toutes les régions: l'ensemble du personnel soignant et tous les habitants qui n'ont pas encore été testés sur le COVID-19", précise la task force.

Un énorme défi logistique

Entre-temps, pas moins de 30.000 tests ont été enregistrés, dont environ 22.000 qui ont été entièrement analysés. Seuls 74 prélèvements d'échantillons étaient inutilisables. Il ressort de leur analyse que 85% des tests étaient négatifs au covid-19 et 15% positifs.

"Le processus de testing qui tourne actuellement à 100% est un énorme défi logistique. Mais nous avons grâce à lui un bon aperçu de la situation dans les maisons de repos et de soins et dans les autres collectivités, ce qui nous permettra de prendre les mesures adéquates", commente pour sa part le ministre De Backer (Open Vld).