Rugby: le projet de championnat des Nations entre Nord et Sud ressorti du tiroir par Beaumont

Le président de World Rugby Bill Beaumont a dit croire, en raison des difficultés économiques liées au coronavirus, à la résurgence d'un projet proche du championnat des nations, idée abandonnée en 2019 par l'instance dirigeante du rugby mondial face à de nombreuses oppositions.

"Je suis assez confiant sur le fait qu'il y aura une variante de la Coupe des Nations", a déclaré Beaumont samedi à la BBC Radio.

Ce projet de compétition, porté par son vice-président argentin Agustin Pichot --et désormais adversaire à l'élection de la présidence de World Rugby la semaine prochaine--, devait rassembler les meilleures équipes de chaque hémisphère trois années sur quatre, c'est-à-dire toutes les années sans Coupe du monde.

Il avait finalement était rangé dans un tiroir face aux réticences des nations du Nord mais le coronavirus et ses conséquences financières pour le rugby ont changé la donne, estime Beaumont.

"Je pense qu'il y a un véritable esprit de collaboration entre le Nord et le Sud pour regarder ce que nous pouvons faire de nos fenêtres de jeu et de nos fenêtres internationales pour générer plus de revenus avec une nouvelle compétition", a expliqué Beaumont.

"Il y a un jeu d'équilibre à trouver pour que tout s'insère dans ce puzzle", a estimé l'ancien capitaine du XV d'Angleterre, aujourd'hui âgé de 68 ans.

Le Championnat des nations visait à relancer l'intérêt, des fenêtres internationales d'été et d'automne (tournées) en les intégrant, comme le Tournoi des six nations et le Rugby Championship à une compétition annuelle. Avec l'espoir de revenus supplémentaires substantiels à la clé.

Mais il avait soulevé de vives critiques de la part du syndicat international des joueurs (IRP) et des Ligues anglaise et française. Les joueurs des Iles du Pacifique (Fidji, Samoa, Tonga) avaient également fustigé le projet.

"Je pense que dans le passé, les gens ont été surtout soucieux de protéger ce qu'ils avaient, et maintenant ce que nous observons est probablement un retour à la réalité dans le rugby -- est-ce que nous faisons les choses bien ?", interroge Beaumont.

"Il serait stupide de ne pas apprendre de ces leçons", lâche le président de World Rugby annonçant, quelque soit le résultat de l'élection, un big bang du calendrier international dans les mois à venir.