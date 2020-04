Coronavirus - La Serbie assouplira ses mesures après Pâques

(Belga) La Serbie va commencer à progressivement assouplir ses mesures de confinement à l'issue du week-end de Pâques orthodoxe, a annoncé le président Vucic samedi.

La Serbie a imposé des règles strictes de confinement pour contenir la pandémie de nouveau coronavirus, y compris un couvre-feu de 84 heures, soit tout le long week-end de Pâques orthodoxe. Les Serbes ne peuvent quitter leur domicile de vendredi après-midi à mardi matin. Les mesures seront assouplies après ce couvre-feu. Dès mardi, le couvre-feu quotidien débutera à 18h, soit une heure plus tard qu'avant le week-end. Il sera toujours de vigueur jusqu'à 5h du matin. Les personnes de 65 ans et plus pourront quitter leur domicile, dans lequel elles sont enfermées depuis mi-mars, et sortir pour de brèves promenades les lundis, mercredis et vendredis entre 18h et 1h. De petits commerces pourront également rouvrir leurs portes. Les chantiers de construction seront aussi autorisés. Les magasins jusqu'à 300 mètres carrés devraient eux retrouver de la vie le 27 avril, si la situation sanitaire le permet, selon le président. "Si cela tourne mal, nous reviendrons sur l'assouplissement des mesures", a-t-il prévenu. Si la pandémie reste sous contrôle, plus de commerces, comme les salons de coiffure et salles de gym pourront rouvrir le 4 mai, tandis que les hôtels, spas, centres commerciaux et transports entre villes devront attendre une semaine de plus. Les vols internationaux seront progressivement relancés à partir du 11 mai. Samedi après-midi, la Serbie comptabilisait 5.994 cas avérés (le nombre de nouveaux cas étant en baisse malgré une capacité de tests accrue) et 117 décès. (Belga)