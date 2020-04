Coronavirus - La justice iranienne envisage de gracier plus de prisonniers

(Belga) La justice iranienne envisage de gracier à nouveau certains prisonniers en raison de la pandémie de covid-19.

Le chef du pouvoir judiciaire a ordonné à ses comités de se pencher sur le sujet dès dimanche. Une décision sur d'éventuelles grâces ou réductions de peine pourrait être prise pour le 29 avril, selon le média d'Etat IRIB. On ignore quels seront les critères repris et si les prisonniers politiques pourront être concernés. L'Iran a déjà libéré temporairement des dizaines de milliers de prisonniers mi-mars dans le cadre de la pandémie. Ces libérations temporaires devaient prendre fin le 2 avril mais leur durée a été prolongée jusqu'à la fin du mois. Parmi les détenus déjà libérés, 10.000 ont été graciés, dont des prisonniers politiques. Le scientifique français Roland Marchal a notamment pu rentrer chez lui après 9 mois et demi de prison. (Belga)