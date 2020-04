Coronavirus: déjà verbalisé 2 fois, un Liégeois organise une soirée dans son appartement

Un homme, déjà verbalisé deux fois pour non-respect des mesures de confinement, a été interpellé pour avoir organisé une soirée dans son appartement à Liège dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le parquet de Liège.



Le locataire, né en 1987, avait invité plusieurs connaissances provenant notamment de Bruxelles, Anvers et Flémalle. En tout, 13 personnes participaient à cette fête clandestine dans l'appartement. Appelée par des voisins, la police s'est rendue sur place et a également découvert du gaz hilarant. Interpellé et entendu par les forces de l'ordre, le suspect a expliqué avoir voulu organiser une soirée pour combler l'ennui. Il avait déjà été verbalisé à deux reprises le 15 avril dernier pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place. Le trentenaire comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Liège dans le cadre d'une procédure accélérée.

