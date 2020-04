Temps très ensoleillé et doux attendu les prochains jours

(Belga) En début de semaine prochaine, le temps sera très ensoleillé et doux avec des maxima autour de 20 degrés mais sous un vent d'est soutenu, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée. En fin de semaine, le vent diminuera en intensité mais le risque d'averses augmentera par contre.

La journée de lundi sera marquée par un temps ensoleillé, sec mais venteux. Les maxima se situeront entre 15 et 17 degrés en Ardenne, autour de 18 degrés à la Côte et autour de 19 degrés en plaine. Le vent d'est sera modéré à assez fort, et localement fort à la Côte, avec des rafales de 50 à 60 km/h, pouvant même atteindre 65 km/h sur les hauteurs de l'Ardenne. Mardi, le temps restera ensoleillé mais quelques nuages élevés dériveront au-dessus de la Belgique. Ils pourraient parfois être un peu plus denses dans les régions proches de la frontière française. Le mercure oscillera entre 14 et 17 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 17 et 20 degrés ailleurs. Le vent d'est à nord-est sera souvent assez fort en journée et restera donc désagréable avec des rafales de 50 à 70 km/h. Mercredi, le soleil brillera dans un ciel sans nuage, avec des maxima de 15 à 18 degrés en Ardenne et de 18 à 21 degrés ailleurs. Le vent sera toutefois encore modéré à assez fort de secteur est à nord-est. Jeudi, une nouvelle journée ensoleillée est attendue avec des températures allant de 18 à 22 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent d'est diminuera en intensité, mais une brise de mer sera possible à la Côte. Vendredi, le temps restera encore assez ensoleillé mais des développements nuageux seront possibles en cours de journée. Il fera toujours doux pour la saison avec des maxima de 19 à 23 degrés dans l'intérieur du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord. Samedi, l'atmosphère deviendra plus instable. Le ciel sera alors changeant avec alternance de périodes ensoleillées et d'épisodes plus nuageux pouvant donner lieu à des averses localisées. Les maxima seront compris entre 15 et 21 degrés. Dimanche, l'instabilité devrait persister avec toujours un risque de quelques averses localisées. Les températures devraient amorcer une baisse pour s'établir autour des 12 à 18 degrés.