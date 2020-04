Décès de la comédienne Delphine Serina (Un si grand soleil, Louis la brocante) après une longue maladie

La comédienne Delphine Serina, connue pour de nombreux seconds rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision, notamment dans les séries "Avocats et Associés" et "Un si grand soleil", est décédée dimanche d'une longue maladie à l'âge de 49 ans, a annoncé à l'AFP son agent, Danielle Gain.



Formée à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), Delphine Serina a été l'une des têtes d'affiche pendant cinq ans de "Avocats et Associés", après avoir été remarquée au cinéma aux côtés d'Alain Delon, Carole Bouquet et Francis Huster.



Elie Chouraqui, Philippe de Broca, Etienne Chatiliez, Jean Becker et Michel Blanc l'ont dirigée notamment dans "Tanguy", "Deux jours à tuer" et "Embrassez qui vous voudrez".



Pour la télévision, Delphine Serina a tourné dans de nombreuses séries et téléfilms depuis la fin des années 90 dont "La Bicyclette bleue", "Boulevard du palais", "Louis la brocante", "Commissaire Moulin" et "Un si grand soleil".