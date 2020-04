Coronavirus - La princesse Éléonore appelle les résidents d'une maison de repos anversoise

(Belga) Les résidents de la maison de repos anversoise De Gulden Lelie ont eu la surprise, dimanche soir, de recevoir un appel de la princesse Éléonore, la plus jeune fille du couple royal.

Les personnes âgées résidant dans des maisons de repos ne peuvent plus recevoir de visite depuis la mi-mars afin de les protéger du coronavirus; un confinement souvent difficile à supporter et adouci ce dimanche par l'appel de la princesse. Éléonore a fêté son 12e anniversaire le 16 avril dernier. Elle est le 4e enfant de Philippe et Mathilde, après Elisabeth, Gabriel et Emmanuel. (Belga)