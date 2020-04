Coronavirus – BILAN MONDIAL: en Italie, le nombre de malades du Covid-19 baisse pour la première fois

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 167.594 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Plus de 2.437.170 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 545.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 3.667 nouveaux décès et 73.979 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

EUROPE

>Italie

Le nombre de malades du Covid-19 a baissé lundi pour la première fois en Italie, selon le bilan officiel, passant à 108.237, soit 20 de moins que la veille. "C'est la première fois, c'est une donnée positive", a commenté le chef de la protection civile italienne Angelo Borrelli lors d'une conférence de presse.



Autre signal positif: le nombre de patients en soins intensifs est également en baisse et a atteint son niveau "le plus bas depuis un mois" (2.573, -62), a souligné M. Borrelli. L'Italie a toutefois enregistré 454 décès, ce qui porte le total de morts à 24.114.

>France

La France a passé lundi la barre des 20.000 personnes tuées par le nouveau coronavirus, avec 547 nouveaux décès enregistrés depuis dimanche, mais le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation continue à diminuer lentement, a annoncé le directeur général de la Santé.



"Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux", a déclaré Jérôme Salomon. Au total, 20.265 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie début mars: 12.513 à l'hôpital (+ 444 en 24 heures) et 7.752 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+103).

>Royaume-Uni

La pandémie de nouveau coronavirus a fait 449 morts supplémentaires au Royaume-Uni, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril, a annoncé lundi le ministère de la Santé britannique.



Cette décrue est cependant à relativiser car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison des retards dans les décomptes. Depuis le début de l'épidémie, 16.509 personnes sont décédées de la maladie Covid-19 dans les hôpitaux et 124.743 ont été infectées (+4.676), a précisé le ministère.

> Pays-Bas

Les Pays-Bas ont enregistré 67 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la plus petite augmentation depuis le début du mois, ressort-il des chiffres présentés lundi par l'Institut royal néerlandais de santé publique et d'environnement (RIVM). Au total, 3.751 personnes ont succombé au Covid-19 aux Pays-Bas.

>En Espagne

399 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures, contre 410 la veille, les chiffres les plus bas depuis quatre semaines, a annoncé lundi le ministère de la Santé. La morgue improvisée dans une patinoire de Madrid, qui a symbolisé l'hécatombe, fermera mercredi, et à partir du 27 avril les enfants, strictement enfermés depuis mi-mars, pourront sortir prendre l'air.

Le nombre de cas détectés a dépassé les 200.000, à 200.210, alors que l'Espagne multiplie les tests: plus de 40.000 par jour selon le ministre de la Santé, Salvador Illa. Autre donnée positive, le nombre de malades guéris qui s'élève à 80.587 lundi, soit 40% des cas confirmés.

>En Allemagne

Avec plus de 135.000 cas officiellement recensés et environ 4.000 décès, la pandémie est "sous contrôle et gérable" en Allemagne, selon les termes du ministre de la Santé, Jens Spahn.

ASIE

> Au Japon

Des médecins japonais tirent la sonnette d'alarme, appelant les autorités à faire davantage pour éviter une saturation du système sanitaire du pays où le nombre de cas de Covid-19 enregistrés a dépassé les 10.000 ce week-end, malgré l'instauration de l'état d'urgence.

>À Singapour

Plus de 1.400 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés pour l'essentiel dans les foyers de travailleurs migrants. C'est un record depuis le début de l'épidémie. Le pays avait réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus avec une stratégie de contrôle très stricte.

Les autorités sanitaires du centre financier d'Asie du Sud-Est ont annoncé lundi 1.426 nouveaux cas de personnes contaminées par le Covid-19, portant le total à 8.014 cas et 11 morts.

Singapour, qui avait déjà fermé ses frontières aux non résidents, y compris le transit via son hub aérien, s'est résolue début avril à fermer temporairement les écoles et les entreprises non essentielles.

>En Chine

Les écoles secondaires de la province chinoise du Hubei (centre), d'où est partie l'épidémie de Covid-19, rouvriront le 6 mai pour les élèves de rhéto, ont annoncé lundi les autorités.

Le laboratoire de Wuhan pointé du doigt comme possible source du nouveau coronavirus a catégoriquement démenti toute responsabilité dans la pandémie, après les doutes émis par les pays occidentaux et une nouvelle mise en garde du président Donald Trump.

L'épidémie "aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été", a tonné le président américain. "S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences", a-t-il dit.

AMÉRIQUE

>Aux Etats-Unis

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 40.683 décès pour 759.786 cas.

L'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a amorcé pour la première fois une courbe "descendante", a indiqué dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a appelé à "ne pas compromettre" les progrès réalisés, alors que les manifestations se sont multipliées à travers les Etats-Unis pour demander la fin des mesures de confinement.

AFRIQUE

>Au Sénégal

Le pays a dénombré officiellement 377 cas de contamination, dont 235 guéris et 5 décédés, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

>Au Nigéria

Un infirmier nigérian de Médecins sans frontières (MSF) est décédé du coronavirus dans le nord-est du Nigeria, et marque le premier cas de Covid-19 dans cette région dévastée par dix ans de conflit avec Boko Haram, où vivent près de deux millions de déplacés, a-t-on appris lundi de sources humanitaires.

OCÉANIE

> En Australie

Les autorités australiennes qui affirment avoir réussi à limiter la propagation du virus en partie en allant à l'encontre des conseils de l'OMS, appellent à une enquête indépendante sur la façon dont l'Organisation mondiale de la Santé a géré la crise.

>En Nouvelle-Zélande

Environ 1.100 cas de covid-19 ont été enregistrés dans l'archipel, dont 974 qui sont guéris. La Nouvelle-Zélande, qui déplore 12 décès dus au nouveau coronavirus, a recensé lundi sept nouveaux cas sur 24 heures. La Première ministre Jacinda Ardern va lever dès la semaine prochaine des restrictions ordonnées.

