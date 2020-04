Chine: les écoles secondaires de Hubei, l'épicentre du Covid-19, rouvriront le 6 mai

(Belga) Les écoles secondaires de la province chinoise du Hubei (centre), d'où est partie l'épidémie de Covid-19, rouvriront le 6 mai pour les élèves de rhéto, ont annoncé lundi les autorités.

Les écoles et les universités du pays avaient été fermées fin janvier afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Comme pour le reste du pays, les épreuves de fin de cycle (le "gaokao", concours d'entrée à l'université) commenceront le 7 juillet, soit un mois plus tard que les autres années, ont annoncé les autorités du Hubei sur leur site internet. Peuplée de 59 millions d'habitants, soit l'équivalent de la population de l'Italie, la province est de très loin la plus touchée de Chine. Elle concentre 97% des 4.632 morts et 82% des 82.747 malades du Covid-19 officiellement enregistrés dans le pays. La quasi-totalité du Hubei avait été bouclée fin janvier par un cordon sanitaire destiné à empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Son chef-lieu, Wuhan, a mis fin au bouclage le 8 avril. La plupart des provinces de Chine ont déjà rouvert en partie les établissements scolaires, notamment pour les élèves de rhéto, à l'exception notable de la capitale Pékin. (Belga)