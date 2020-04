Cas confirmés de coronavirus en Belgique: les provinces de Limbourg et de Liège sont les plus touchées

Le centre national de crise a livré le bilan de l'épidémie de coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. Le nombre de nouveaux décès a fortement baissé et le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital pour raison de Covid-19 continue de décliner également.

Les laboratoires ont testé positivement 1487 nouvelles personnes au Covid-19, ce qui porte le total à 39983 cas confirmés. Il y en a probablement beaucoup plus puisque la plupart des gens qui présentent des symptômes de la maladie mais aucune complication particulière sont invités à rester chez eux et à être suivi par leur médecin traitant.

La province de Limbourg reste de loin la province où il y a le plus de cas confirmés en proportion de sa population. La province de Liège, voisine de la province de Limbourg, est la seconde province où on a recensé le plus de cas confirmés de Covid-19. Vient ensuite la province de Luxembourg.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(% de la population de cette province)

Limbourg 4716 (0,58%)

Liège 4888 (0,44%)

Luxembourg 1101 (0,38%)

Flandre Occidentale 4509 (0,37%)

Brabant flamand 3997 (0,35%)

Bruxelles (est une région pas une province) 4109 (0,34%)

Flandre Orientale 4810 (0,31%)

Hainaut 4063 (0,30%)

Namur 1361 (0,27%)

Anvers 4904 (0,26%)

Brabant wallon 960 (0,24%)

