La Belgique pointée du doigt pour son nombre de victimes du coronavirus: "De plus en plus de pays commencent à copier notre modèle" (vidéo)

Depuis le début de la pandémie, un total de 5.828 décès ont été rapportés en Belgique, dont 3.028 dans les homes. A l'étranger, la situation en Belgique interpelle. Le nombre de victimes rapporté au nombre d'habitants est particulièrement élevé. Sur la scène internationale, la Belgique apparaît en tête de ce classement et est proportionnellement le pays au monde comptant le plus de décès.

A-t-on adopté le bon mode calcul? Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19 a abordé ce point lors de son briefing quotidien sur l'ampleur de la pandémie.

"Cette question du nombre de décès par habitants en Belgique est très présente dans les médias internationaux mais il faut retenir deux points", a suggéré le scientifique.

"Le premier point, c’est que l’épidémie n’a pas commencé partout dans chaque région du monde, de façon similaire avec la même intensité. Nous savons qu’en Belgique, nous avons eu un démarrage de l’épidémie extrêmement intense et rapide en raison de l’introduction simultanée de plus de 150 foyers d’infections", a-t-il détaillé.

"Le deuxième point, c’est que le nombre de décès en Belgique est, comme vous le savez, le cumul des décès qui ont été confirmés en milieux hospitaliers et des décès qui ont eu lieu dans les maisons de repos dans un contexte épidémique que nous connaissons bien", a ajouté Emmanuel André.

"Cette addition de deux éléments que nous comptabilisons ensemble donne l’impression que la Belgique fait face à beaucoup plus de décès. Il faut savoir que notre système de surveillance qui permet de prendre en considération ce qu’il se passe dans les maisons de repos n’a pas été directement mis en place dans la plupart des pays auxquels on est comparé, mais par contre, on se rend compte que maintenant de plus en plus de pays commencent à copier le modèle belge", se targue le scientifique.

Et de conclure: "C’est un modèle qui, même s’il donne des chiffres plus importants et qui donc nous permet de prendre des mesures face à la sévérité de la situation, est un modèle qui est plus précis, qui répond aussi à la question de quand on ne sait pas, c’est plus difficile d’agir".

