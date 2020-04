Denise, 91 ans, retrouve enfin sa filleule: cette maison de repos à Pecq permet les visites à distance

Un home pour personnes âgées permet des visites en extérieur 4 fois par semaine et sur rendez-vous. Les proches peuvent voir les 54 résidents. Une bouffée d'oxygène dans des conditions strictes à Pecq dans le Hainaut.

Nous sommes à Pecq, près de Tournai dans la province du Hainaut. Entre les barrières nadar, le lien est maintenu dans une maison de repos. A 91 ans, Denise sort pour voire sa filleule. Dans un échange bien à elle car Carine écrit tout pour se faire comprendre. "Dans un premier temps, ça n'était que par téléphone mais comme elle est sourde, c'était très compliqué. A partir du moment où on peut venir les voir, ça leur donne une joie de vivre incroyable. Pour leur santé, ce n'est que du positif."

"C'est une chouette expérience"

Le contact, le vrai. A distance raisonnable (3 mètres), sur rendez-vous, avec masque et visière et par beau temps. Ce type de visites a débuté il y a 2 semaines, avec le retour du soleil, mais surtout la possibilité logistique. David Delbroeck, directeur du home 'le Maire', explique: "C'est une petite maison de repos. On n'a pas beaucoup de pensionnaires. J'ai eu la chance d'avoir tout mon personnel tout le temps."

Avec du renfort aussi comme Sylvain. Il est éducateur pour enfants. Son employeur l'a mis à disposition à sa demande. "Deux bras supplémentaires, c'est toujours le bienvenu pour les résidents. (…) Ca m'apporte beaucoup et c'est une chouette expérience."

Des retrouvailles qui font du bien pour tous les résidents et les membres de leurs familles.

