Dans cette famille de 4 enfants, comment sont gérés les devoirs en confinement?

Les parents ont reçu ou vont recevoir du travail de la part des enseignants de leur enfant. Pas de nouvelle matière, mais des exercices pour conserver le rythme et afin de garder un contact. Les parents ne deviennent donc pas profs du jour au lendemain.

Dans la famille de Nathalie, il y a Sania, 8 ans, Nisrine, 6 ans, Mina, 3 ans, et Jahina, la petite dernière. À part le bébé évidemment, tout le monde a des devoirs. Une petite sur les genoux, une autre dans le parc, Nathalie doit jongler entre son télétravail et l’école à la maison.

"C'est pas forcément évident à gérer donc mes deux grandes qui ont 8 ans et 6 ans ont tendance à un peu plus s'autogérer en fait avec tout ce qui est, concrètement, des écrans, explique Nathalie Pate. Malgré que c'est quelque chose qu'on voulait éviter, là, on fait avec les moyens du bord. Par contre, elle a 3 ans donc elle demande beaucoup plus d'attention. Il faut l'occuper, lui faire faire des dessins, des choses comme ça toute la journée. Et la petite, elle a ses horaires : les panades à heures régulières. Elle ne fait pas forcément la sieste non plus mais heureusement c'est un bébé plutôt facile sinon ça serait vraiment pas possible".

> CORONAVIRUS: les dernières infos

Pour les enfants, une maman devenue professeur, ce n’est pas toujours évident : "C'est un tout petit peu difficile parce que parfois j'ai des fautes. Ma maman elle m'aide mais je ne comprends toujours pas", explique Sania. "On travaille plus", ajoute Nisrine

Nathalie est comptable, et Khalid, son mari, travaille à l’extérieur. "Quand je rentre à la maison, je retrouve ma femme exténuée, elle n'en peut plus. Elle passe de très lourdes journées à s'occuper des enfants, en plus de travailler à la maison. Elle est à la limite du burn-out", estime le papa.

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation

Heureusement pour Nathalie, il y a les petites récréations, et la compréhension : "Ça va, l'ambiance est plutôt bonne, ça c'est le point positif", note Nathalie.

En attendant que l’école reprenne, toute la tribu va devoir réussir à continuer à travailler avec un seul ordinateur…

> CORONAVIRUS: le bilan mondial