En plus des repas et des courses, Uber commence à livrer colis et objets personnels

La plateforme Uber, qui en plus des commandes aux restaurants livre aussi des courses depuis le début de la pandémie, va étendre encore ses services pour transporter également des colis et des objets personnels.

Au cours du mois passé, "nous avons observé des gens du monde entier à la recherche de nouvelles façons de se faire livrer rapidement des produits à leur porte, et des entreprises cherchant à mieux servir leurs clients de loin", explique Uber dans un post de blog diffusé tard dimanche.

"C'est pourquoi nous étendons nos efforts de livraison au-delà de l'alimentation et de l'épicerie, afin d'offrir des solutions de livraison à la demande et aux consommateurs", ajoute l'entreprise.

Sous le nom d'"Uber Direct", le groupe propose de livrer aux clients les colis commandés sur certains sites.

A New York par exemple, Uber a noué un partenariat avec le site de médicaments en vente libre Cabinet.

Au Portugal, il s'est associé aux services de la poste pour livrer ses paquets tandis qu'en Afrique du Sud, Uber a livré des médicaments à ceux qui sont le plus vulnérables au Covid-19 dans le cadre d'un partenariat avec les autorités sanitaires locales et la Fondation Bill and Melinda Gates.

Avec le service "Uber Connect", le groupe propose à des particuliers d'envoyer des objets personnels à de la famille ou des amis, qu'il s'agisse d'un jeu de société ou d'un rouleau de papier toilette.

Cette option est disponible dans 25 villes en Australie, au Mexique et aux Etats-Unis.