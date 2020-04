La Société wallonne du logement lance un appel aux dons pour l'accueil des sans-abri

(Belga) La Société wallonne du logement et des organismes œuvrant en faveur d'un "logement pour tous" lancent mardi un appel aux dons pour soutenir les personnes sans abri, particulièrement fragilisées par la situation d'urgence sanitaire. Un compte à cet effet a été ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin.

"Dans les rues vidées par le confinement, des milliers de sans-abri sont livrés à eux-mêmes", déplorent la SWL, l'Association du Logement wallon (AWAL), l'Association Wallonne des Comités consultatifs de locataires et de propriétaires (AWCCLP), le Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie (CEHD), le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie (FLW), le SPW Intérieur et Action sociale et la Société wallonne de crédit social (SWCS). Ces organismes lancent mardi un appel aux dons. Ceux-ci seront répartis entre les sept relais sociaux (Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers) et deux opérateurs ('Un Toit, un Cœur' pour le Brabant wallon et 'Soleil d'hiver' pour le Luxembourg). Ils serviront à l'achat de nourriture, de kits d'hygiène ou de matériel de protection contre le virus,... mais aussi à l'engagement de personnel supplémentaire. Les dons peuvent être effectué en ligne, sur le site de la Fondation Roi Baudouin, ou par virement sur le compte BE10 0000 0000 0404 avec la communication 128/3235/00078. (Belga)