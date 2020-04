Des policiers contrôlent un conducteur suspect dans le Borinage: "Vous en avez des choses dans vos poches... un petit peu de cocaïne"

Ce mardi soir après le RTL INFO 19H et l'émission "Les Belges à domicile", vous retrouvez le magazine "Enquêtes". La brigade anti-criminalité contrôle une voiture suspecte dans le Borinage.

La patrouille de nuit vient de repérer un automobiliste dont la conduite est plutôt hésitante. Un contrôle est sur le point de débuter. "Bonsoir, je peux voir les documents de bord monsieur?", demande l'agent.

Les policiers ont des doutes sur l'état du conducteur et lui demandent de sortir du véhicule. "C'est quoi ce pot blanc", demande un policier après l'avoir trouvé à l'intérieur de la voiture. "C'est un médicament", répond l'intéressé. "C'est quoi comme médicament", interroge l'agent. "De la méthadone", assure le conducteur. Nouvelle question du policier: "Vous consommez encore des produits stupéfiants à part la méthadone". "Non, non", assure l'individu.

La méthadone est un médicament généralement prescrit comme substitut à l'héroïne, une drogue dure.

Les policiers demandent alors à l'automobiliste d'écarter les bras pour effectuer une fouille corporelle. L'un d'entre eux trouve un flacon vide. "Y avait quoi là-dedans", demande-t-il. "C'est rien".

Le conducteur est en outre en possession de drogues. "Vous en avez des choses dans vos poches, un petit peu de cocaïne…", souligne un agent.