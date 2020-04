Coronavirus en Belgique: 2.000 enquêteurs pourraient tracer les malades et aider le pays au déconfinement

Comment va-t-on déconfiner le pays? Les personnes contaminées vont être tracées. Reste à savoir comment... L'objectif de ces enquêtes sera de pouvoir recréer le parcours des contaminés. 2000 enquêteurs vont être engagés pour le faire.

La Wallonie, Bruxelles et la Flandre comptent recruter 2.000 enquêteurs qui seront chargés d'identifier les citoyens potentiellement contaminés par le coronavirus. La tactique n’est pas neuve. Elle a déjà été mise en place au tout début de la propagation du coronavirus. Faute de moyens, elle s’est rapidement révélée insuffisante. Pour le déconfinement, les moyens mis en place seront plus importants. Les 2.000 enquêteurs sont prévus avec la répartition suivante: 600 en Wallonie, 200 à Bruxelles et 1 .200 en Flandre.

Une application de traçage au coeur du système

Ils devront accomplir une mission bien définie, comme l’explique Alain Marron, ministre bruxellois de la Santé : "Pendre contact avec toutes les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée pour s’assurer qu’elles ne développent pas de symptômes. Si elles développent des symptômes alors il faut les mettre en quarantaine et si elles n’en développent pas, on les suit quand même pour être sûrs qu’elles ne développent pas de symptômes… "

Les formations ne dureront que quelques heures. La mise en place doit être rapide. En coulisses, on parle de début mai. Ces enquêteurs seront le cœur du système. Le tout sera centralisé dans une application de traçage.

"Une application, pour fonctionner, il faudrait qu’elle soit téléchargée sur les téléphones de 60% de la population. Si ce n’est pas le cas, le traçage ne fonctionnera pas", explique Alain Marron.

Se pose alors la question de la vie privée…

Qui va contrôler cela ?

Etienne Wéry, avocat, redoute l’utilisation d’une application de traçage : "Et si vous vous trouviez, derrière une vitre plexiglas, ou dans une autre voiture à un feu, située à 3 mètres d’une autre personne dans sa voiture ? Et donc, on va demander de vous confiner, simplement sur le fait que vous avez rencontré quelqu’un en rue ? Qui va contrôler cela ? Je vous avoue que je suis perplexe."

Alors que plusieurs pays mettent en place leur dispositif, certaines voix appellent à créer un système de traçage européen pour être plus complet et plus efficace.