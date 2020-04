Coronavirus - Air Canada suspend ses derniers vols vers les Etats-Unis

(Belga) Air Canada a annoncé mardi la suspension de ses derniers vols vers les Etats-Unis à compter de dimanche et au moins jusqu'au 21 mai en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette décision découle de la décision des gouvernements du Canada et des Etats-Unis de prolonger la fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels pour une période de 30 jours supplémentaires à compter de ce mardi, a expliqué la compagnie dans un communiqué. "Air Canada prévoit de reprendre le service à destination des États-Unis le 22 mai, sous réserve de restrictions gouvernementales subséquentes", a-t-elle indiqué. Air Canada, qui a transporté 51 millions de passagers en 2019, avait annoncé le 18 mars la suspension de la majorité de ses vols internationaux et transfrontaliers vers les Etats-Unis en raison d'une baisse "de plus de 90%" de son activité "du jour au lendemain". Ainsi, son réseau transfrontalier était passé de 53 à 13 aéroports, puis à 11 à partir de ses trois plaques tournantes canadiennes (Toronto, Montréal et Vancouver), "principalement pour faciliter le rapatriement de Canadiens", a-t-elle précisé. Le dernier vol commercial au départ des Etats-Unis vers le Canada aura lieu dimanche. (Belga)