Coronavirus: au Québec, plus de 8 décès sur 10 en maisons de retraite

Le gouvernement du Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, a annoncé mardi que plus de huit décès sur dix venaient de maisons de retraite.

"Parmi les 1.041 décès qu'on a jusqu'à présent, il y en a 850 qui étaient des personnes dans les résidences pour aînés", a indiqué le Premier ministre du Québec François Legault, lors de sa conférence de presse quotidienne.

"Beaucoup sont décédées après leur transfert à l'hôpital", mais ces 850 personnes "venaient des résidences" pour personnes âgées, a précisé M. Legault, soulignant que ces établissements représentaient "le grand défi" de son gouvernement.

Toutefois, parmi les 2.600 résidences pour personnes âgées -- qui comprennent notamment les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la province, l'équivalent au Québec des EHPAD en France -- seules 300 comptent "un cas ou plus".

Au total, 4.000 personnes âgées ont été contaminées par le virus dans les maisons de retraite de la province.

Parmi ces établissements, le CHSLD Sainte-Dorothée de Laval a enregistré 69 décès depuis le début de la pandémie, selon le site de la Direction de la santé publique, mis à jour mardi.

Cette information survient après le tollé qu'a suscité dans l'opinion publique le cas de la maison de retraite privée Herron à Montréal, où 31 personnes sont mortes en trois semaines après avoir été livrées à elles-mêmes en raison de défections massives parmi le personnel soignant.

En outre, le Québec a réussi lundi à "combler 1.000 des 2.000" postes de soignants manquants dans les CHSLD, en raison de l'absence de personnels qui ont été contaminés ou qui craignent de l'être.

D'ici mercredi soir, "on devrait être capables de combler les 1.000 postes qui restent" à pourvoir, a assuré M. Legault, signalant que des médecins, infirmiers et étudiants avaient déjà répondu à l'appel.

Avec plus de 1.000 décès et plus de 20.000 cas de coronavirus, le Québec comptait à lui seul mardi plus de la moitié des quelque 37.000 cas et 1.700 morts au Canada.