Coronavirus - Une grande majorité de Belges veulent poursuivre le télétravail après la crise

(Belga) Neuf employés et cadres belges sur dix veulent travailler depuis leur domicile un à trois jours par semaine après l'assouplissement des mesures contre le coronavirus, selon une enquête du cabinet de conseil BDO publiée mercredi. De nombreuses entreprises ne disposent toutefois toujours pas de politique de télétravail.

Depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement, les entreprises ont rendu le télétravail obligatoire où cela était possible et le nombre de Belges qui ont exercé leur métier depuis leur domicile a été multiplié par cinq. Beaucoup y ont d'ailleurs pris goût et veulent continuer de travailler à domicile après la crise, remarque BDO. D'après l'étude menée auprès de plus de 1.000 Belges (cadres et employés), 60% des répondants indiquent vouloir travailler de chez eux au moins deux jours par semaine lorsque les mesures seront levées. Près de la moitié (44%) souhaitent travailler à domicile en moyenne deux jours par semaine, 18% plus de deux jours et 5% à temps plein. Seuls 5% des interrogés ne veulent plus travailler chez eux après la crise du coronavirus. Quelque 60% des répondants disent par ailleurs gagner en efficacité grâce au télétravail. Selon la moitié des personnes interrogées, leur organisation n'a cependant pas de culture ni de politique de soutien au télétravail. "Après la crise du coronavirus, le télétravail ne va certainement être supprimé", analyse Geert Volders, partenaire de BDO Strategy & Transformation. "Mais si nous voulons vraiment faire du télétravail un élément permanent du marché du travail belge, il est urgent que nos entreprises élaborent une culture et une politique." (Belga)