En pleine crise, Aviapartner redevient belge

(Belga) Aux côtés de quelques managers, l'actuel président du conseil d'administration d'Aviapartner, Laurent Levaux, vient de racheter la participation du fonds d'investissement américain HIG Capital dans la société de manutention, a appris à bonne source L'Echo qui publie l'information mercredi.

La société qui décharge les bagages dans les aéroports, gère l'enregistrement et met en place le dégivrage des avions, se retrouve à nouveau complètement dans des mains belges. Mais aussi, sans plus aucun actionnaire financier. Dans un contexte de crise historique dans le secteur aérien, l'opération par Laurent Levaux, aussi président du CA de Nethys, a été réalisée dans la discrétion. L'homme d'affaires, n'a pas souhaité commenter l'information et aucun détail n'a filtré quant au montant de l'opération. Alors que HIG souhaitait se défaire d'Aviapartner depuis quelque temps déjà, au vu des difficultés rencontrées par l'entreprise, le Liégeois a profité du contexte pour reprendre la main. Et ce, aux côtés de son bras droit, le Néerlandais Maurits Beerepoot, et de l'actuel CEO d'Avia, le Britannique Richard Prince. (Belga)