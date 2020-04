Pékin durcit à nouveau certaines mesures de confinement

(Belga) La capitale chinoise Pékin a à nouveau durci ses mesures de confinement visant à endiguer la pandémie de coronavirus, ont indiqué les autorités mercredi. Les citoyens qui arrivent dans la ville doivent ajouter une semaine sur surveillance à domicile aux deux semaines de quarantaine déjà en vigueur. La population qui revient à Pékin doit ainsi passer trois semaines en dehors de la vie publique.

La Chine est parvenue à maîtriser la pandémie, mais reste inquiète quant à un afflux de voyageurs venus de l'étranger qui pourraient ramener le virus sur le territoire. Il s'agit principalement de Chinois qui reviennent dans leur pays. Les étrangers n'ont actuellement pas l'autorisation d'entrer dans la République populaire, car les visas et permis de séjour ont été suspendus. Selon une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères, le district de Chaoyang à Pékin a été classé mardi dans une application de surveillance comme la seule "zone à haut risque" du pays. Cette classification est survenue après la découverte d'un nouveau groupe d'infection. Un rapatrié a en effet infecté trois membres de sa famille. La Commission nationale de la santé a fait état de 30 nouvelles infections mercredi, dont 23 cas "importés" de Covid-19 chez des voyageurs et sept nouvelles infections locales. En Chine, plus de 82.000 personnes ont été officiellement infectées à ce jour, dont environ 77.000 sont guéries depuis.