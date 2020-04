Israël dit avoir arrêté trois Palestiniens qui préparaient des attentats

(Belga) Trois Palestiniens, membres présumés du mouvement islamiste Hamas, ont été arrêtés car ils préparaient des attentats anti-israéliens, a annoncé mercredi le service israélien de sécurité intérieure, le Shin Beth.

Arrêtés en mars, les trois hommes "voulaient commettre des attentats à la bombe contre des cibles militaires et civiles" israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël, a indiqué le Shin Beth dans un communiqué. Omar Eid, 24 ans, originaire du village de Deir Jirir en Cisjordanie, a été arrêté dans cette opération conjointe avec l'armée et la police israéliennes, tout comme Ahmed Sajidiyya, 27 ans, du camp de réfugiés de Qalandia, et Mohammad Hamad, 26 ans, originaire de Kufr Aqab, à Jérusalem-Est. Les suspects s'étaient renseignés sur internet sur la fabrication de bombes et avaient notamment acheté des produits chimiques, selon le service de sécurité intérieure, qui a précisé qu'ils avaient été arrêtés "avant d'avoir pu assembler l'engin explosif". Toujours selon le Shin Beth, ils avaient pour cibles des soldats et des installations militaires israéliennes en Cisjordanie et avaient envisagé une attaque à la bombe dans un stade de football de Jérusalem, avant d'abandonner le projet. Les trois hommes sont membres du mouvement islamiste palestinien Hamas et ont reçu une aide financière de dizaines de milliers de shekels (soit des milliers d'euros) d'un militant de l'organisation, actif à l'université palestinienne de Birzeit, près de Ramallah, affirme le Shin Beth. C'est dans cette université que les trois hommes se sont rencontrés, a-t-il ajouté. Le Hamas contrôle la bande de Gaza mais la Cisjordanie est gouvernée par l'Autorité palestinienne, organisation dominée par le Fatah, rival du Hamas. Israël et le Hamas se sont livrés trois guerres depuis 2008.