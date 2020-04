Coronavirus aux Pays-Bas: voici le dernier bilan sanitaire de ce pays au confinement moins strict qu'en Belgique

Le nombre officiel de décès causés par l'épidémie de coronavirus est de 4.054 aux Pays-Bas. L'Institut royal de santé publique et d'environnement (RIVM) a recensé ces dernières 24 heures 138 décès supplémentaires. Le nombre d'hospitalisations excède désormais les 10.000 (10.021), un nombre en hausse de 124 unités en comparaison avec mardi. Le nombre de contaminations a augmenté pour sa part de 708 unités et est désormais de 34.842. Le nombre réel de malades est en réalité plus élevé, tous n'étant pas été testés.