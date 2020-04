Coronavirus en Belgique: à peine 3% de la population serait immunisée, vers un second pic d'infections?

Une large analyse sanguine démontre pour la première fois que la vaste majorité des Belges sont vulnérables face au coronavirus Covid-19. Il y a trois semaines, seuls 3% de la population présentaient les anticorps contre le virus, selon une étude des épidémiologistes Pierre Van Damme et Heidi Theeten (UAntwerpen), citée dans De Standaard et Het Nieuwsblad jeudi.

Ces chiffres mettent en évidence que l'immunité collective est donc loin d'être acquise en Belgique, alors qu'au moins la moitié de la population devrait présenter ces anticorps dans ce cas de figure. "Avec le déconfinement, le gouvernement doit aussi tenir compte la population qui est encore vulnérable face au virus", estime M. Van Damme.

Lors du point presse quotidien, le virologue Emmanuel André a donné quelques explications. "La plus récente étude de l'université d'Anvers montre qu'il y a 5 semaines, 3% de la population présentait ces anticorps. on sait que les anticorps se développent toujours deux semaines après l'infection. Aujourd'hui, si on faisait la même étude, ce chiffre serait probablement supérieur. Mais il ne faut pas s'attendre à des chiffres très importants qui permettrait de se reposer sur l'immunité collective", a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter: "Le nombre de personnes qui vont contracter ce virus va continuer à augmenter, de façon la plus contrôlée possible. Mais on sait que ce virus ne disparaît pas de notre communauté donc nous allons suivre à travers les semaines, les mois, l'immunité de la population".

Une immunité entre 1 et 5 % en Europe

De son côté, l'épidémiologiste Pierre Van Damme, à l'origine de cette étude, met en garde contre un second pic d'infections, d'hospitalisations et de décès. "Il s'agira donc de détecter très précisément les contacts des nouveaux cas, afin qu'un petit incendie puisse être éteint immédiatement". Les analyses de l'université d'Anvers sont basées sur 3.686 tests sanguins réalisés dans toute la Belgique.

En collaboration avec de grands laboratoires, les chercheurs ont traqué dans les échantillons les anticorps contre le sars-CoV-2. Ceux-ci indiquent que le système immunitaire a lutté contre le virus. La proportion établie pour la Belgique dans cette étude correspond à ce qui ressort, au compte-gouttes, des analyses dans d'autres pays européens révélant une immunité entre 1 et 5 %.