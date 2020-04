Coronavirus en Belgique: voici à quoi devrait ressembler le retour à l'école pour les élèves

Étienne Michel, le directeur général du SEGEC, le Secrétariat général de l’enseignement catholique, était l'invité de la Matinale Bel RTL à 7h15 ce jeudi. Il a notamment expliqué quelles étaient les conditions nécessaires pour organiser un retour des élèves en classe.

La décision de rouvrir les écoles elle est prise ou pas?

"La décision de principe est prise, et l'autorité publique a commencé à tracer un cadre pour penser cette réouverture progressive et graduelle des écoles".

On sait qu'il y a beaucoup de réunions entre les acteurs de l'enseignement et la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous en faites parties. On a eu hier une fuite sur les recommandations des experts, au final c'est quand même le Conseil national de sécurité qui tranchera. On peut dire que la date du 18 mai pour une reprise progressive des écoles, elle est validée, ou pas encore ?

"En tout cas, c'est l'hypothèse de travail sur laquelle nous avons planché hier."

Il y aura une nouvelle réunion avec tous les acteurs de l'enseignement après le Conseil national de sécurité ?

"Dès samedi."

Cela veut dire qu'il faudra probablement attendre samedi soir pour avoir tous les détails en ce qui concerne la reprise dans l'enseignement francophone.

"Voilà, et entre ces deux réunions, il faudra bien sûr que le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles se fasse son opinion et c'est ça qui va se passer, j'imagine, dans la séquence des prochains jours".

Une première question sur l'organisation théorique à ce stade, ce sera une reprise par niveaux ? On a dit que ce serait d'abord les rhétos, donc la dernière année du secondaire, et puis les sixièmes primaires qui commenceraient. On est d'accord là-dessus ou c'est plus compliqué que ça ? Il pourrait y avoir plus de niveaux qui commenceraient le 18 mai ?

"En effet, c'est le schéma de départ, sixième secondaire et sixième primaire, mais il y a un débat sur la question de savoir s'il ne vaut pas mieux rouvrir un nombre de niveaux de classes supérieur mais à temps partiel. Ça, c'est le débat du moment. C'est un débat à la fois pédagogique et organisationnel. C'est évident que si plus de niveaux de classes peuvent reprendre un contact avec l'école, ce sera mieux du point de vue pédagogique, du suivi des apprentissages, mais ce sera aussi beaucoup plus facile pour organiser ces classes qui doivent être des classes avec un nombre limité d'élèves."

On aura des mesures de distanciation sociale, il faut quatre mètres carrés pour un élève, ça veut dire qu'on va faire des classes d'une dizaine d'élèves, on va scinder les classes en deux ou trois?

"J'ai calculé que dans une classe de 40 mètres carrés, on va pouvoir mettre 8 élèves. Ça veut dire que lorsqu'il y a un groupe de 24 élèves, on va devoir diviser ce groupe en trois sous-groupes. La question est bien de savoir, qui va encadrer chacun de ces trois sous-groupes ?"

Ça veut dire que les élèves iront à l'école par roulement. Un tiers de la classe ira à l'école à chaque fois.

"Je crois que le schéma le plus évident, c'est en effet un roulement, un retour à temps partiel de la part des élèves."

Cela veut dire aussi qu'on ne doit pas se croiser, qu'on respecte la distanciation sociale, qu'on organise les heures d'arrivée, de départ, de récréation, pour que les différentes classes ne se croisent plus ?

"En effet, c'est un idéal à atteindre, il faudra voir ce qu'on pourra concrétiser."

