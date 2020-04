VRAIE OU FAUSSE INFO: le coronavirus nous rend malade en s'associant avec la bactérie Prevotella présente naturellement dans notre corps?

La pandémie de coronavirus génère la propagation rapide de nombreuses théories sur les réseaux sociaux qu'il faut prendre avec une grande circonspection. La dernière en date établit un hypothétique lien entre la bactérie Prevotella et le déclenchement de la maladie Covid-19. Ne s'appuyant que sur des données très douteuses, elle ne peut guère être considérée comme crédible à l'heure actuelle.

"Bonne nouvelle enfin! Plusieurs équipes dans plusieurs pays (notamment en Chine, en France et aux USA), ont fait une découverte majeure qui offre un grand espoir de traitement du covid : Le virus, en effet, ne tuerait pas directement, mais par l'intermédiaire d'une bactérie intestinale qu'il infecterait, la Prevotella... et c'est cette bactérie infectée qui, devenant virulente, déclencherait l'hyper-réaction immunitaire qui délabre les poumons et tue le malade", nous a partagé, pleine d'espoir, Vanessa via le bouton orange Alertez-nous. Cette information circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Est-elle exacte ? La question a notamment été posée au journaliste santé du journal Le Monde lors d'une séance questions/réponses en ligne. "S’il y a encore des connaissances qui manquent sur le nouveau coronavirus, il est solidement établi qu’il est bien l’agent qui provoque le Covid-19. Est-ce que cette infection entraîne des modifications dans la flore bactérienne intestinale, dont la Prevotella fait partie ? Cela n’est pas établi et ne semble pas être un facteur déterminant dans le Covid-19", a expliqué Paul Benkimoun.

Bactérie très représentée chez un quart des personnes saines

La bactérie Prevotella est "un hôte normal de l’intestin humain. On la retrouve souvent et elle est très représentée chez 20 à 25 % de la population" précise le professeur Joël Doré, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) en France, dans le magazine Sciences & Avenir.

Cette bactérie ne se trouve pas seulement dans la flore bactérienne de nos intestins mais vit également dans notre bouche et nos voies respiratoires comme de nombreuses autres bactéries. Plusieurs milliards de bactéries de 15.000 à 30.000 espèces différentes vivent dans notre corps et peuvent s'avérer très importantes pour son bon fonctionnement. Toutefois, si notre système immunitaire faiblit, certaines bactéries peuvent devenir pathogènes et provoquer des maladies.

Étude non vérifiée

Une étude chinoise datant de fin janvier avance que le taux de Prevotella est plus élevé chez les patients atteints par le Covid-19 en se basant seulement sur le cas de 3 patients. De plus, cette étude est publiée sur BioRxiv, une plateforme numérique qui héberge des prépublications d’articles pas encore acceptés par une revue scientifique. Les travaux présentés n’ont donc pas été validés par des pairs comme le veut le processus scientifique. Un message d’avertissement rappelle sur la plateforme : "BioRxiv reçoit de nombreux nouveaux articles sur le coronavirus SARS-CoV-2. Ce sont des rapports préliminaires qui n’ont pas encore été vérifiés par des pairs. Ils ne peuvent donc être considérés comme concluants, comme guides cliniques ou relayés dans les médias comme source d’information établie".

La théorie qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux mentionne des travaux effectués en Chine, aux États-Unis et en France, notamment à Lille. Contacté par nos confrères du journal Libération, le Centre hospitalier universitaire de Lille assure "n'avoir jamais entendu parler de tels travaux".

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation