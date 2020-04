Coronavirus en Belgique: comment vont s'adapter les transports en commun lors du déconfinement?

Lors du déconfinement, les transports en commun vont devoir s'adapter. Faudra-t-il limiter le nombre de navetteurs par train ? Distribuer des masques à tout le monde ? Rien n'est prêt.

Des couloirs vides et des quais pratiquement désert. Le nombre de navetteurs a diminué de 90% depuis le début de la crise. Il est passé de un million à 90.000 aujourd'hui. En pleine heure de pointe, ce train est quasiment inoccupé. Mais une fois le des confinements annoncé, certains se demandent comment va-t-on gérer le retour des usagers.

"Si on va empêcher les gens de s'asseoir, ils vont se trouver dans le couloir les uns sur les autres", estime une passagère. "Si personne ne respecte les gestes barrière correctement, ce qui est assez compliqué parce qu'on touche absolument tout, cela risque de relancer l'épidémie", craint une autre.

Pour l'instant, les trains qui circulent en heure de pointe accueillent environ 40 navetteurs. Ils sont trente fois plus en temps normal.



Les distances de sécurité difficiles à respecter dans ce contexte



Pour assurer une reprise dans la sérénité, plusieurs mesures sont étudiées. Parmi les possibilités, la distribution de masques sur les quais ou encore la limitation de passagers. Mais Patrick n'y croit pas.

"Vous prenez votre train pour arriver à telle heure au travail et puis où vous restez sur le quai... Ou votre patron est large et vous paye votre journée ou alors vous prenez un certificat médical quoi", imagine-t-il "On n' est des gens disciplinés comme en Asie. Nous, malheureusement, nous sommes un petit peu des électrons libres", estime Camille, une autre passagère.

Le front commun des cheminots est aussi très attentif à la reprise. Pas question d'accepter un retour à la normale sans véritable plan de sécurité pour le personnel et pour tous les voyageurs.





