L'Euro continuera à s'appeler Euro 2020 malgré son report en 2021

L'Euro 2020 de football, qui aura lieu en 2021, gardera son appellation d'origine 'Euro 2020', a annoncé jeudi l'Union des associations européennes de football (UEFA) après une décision de son Comité exécutif.

"Cette décision permettra à l'édition de continuer à pouvoir célébrer les 60 ans de la compétition, organisée pour la première fois en 1960", a expliqué l'UEFA dans un communiqué. "Ce choix viendra également rappeler à quel point la famille du football s'est soutenue afin de répondre aux circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 et aux moments difficiles vécus en Europe et dans le monde entier en 2020", a ajouté l'instance européenne. Enfin, l'UEFA justifie son choix par le désir de ne pas générer des déchets supplémentaires. En effet, de très nombreux produits ont déjà été fabriqués avant même la décision de reporter l'Euro. Une modification aurait entraîné leur destruction. Concernant l'Euro U21, qui devait se dérouler en juin 2021 mais désormais en concurrence avec l'édition masculine, l'UEFA devrait dévoiler ses dates définitives le 27 mai prochain. L'Euro se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021. Les Diables Rouges affronteront au 1er tour la Russie, le Danemark et la Finlande.