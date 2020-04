La moitié des Européens soutiennent les mesures de restrictions liées au coronavirus

(Belga) Une majorité d'Européens soutient les mesures politiques prises pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus, tant par les gouvernements locaux que par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon une étude universitaire allemande publiée jeudi.

Parmi les 7.500 Européens interrogés, 60% estiment que leur pays a réagi correctement à la pandémie, tandis que 16% ne soutiennent pas les mesures prises. Annuler les manifestations publiques et fermer les frontières et les écoles sont des mesures particulièrement soutenues (au moins 80%). Selon les pays, les réponses varient au sujet de l'utilisation d'applications de suivi de données mobiles pour identifier les gens qui ont été en contact avec des personnes infectées. En Allemagne, environ la moitié des répondants sont favorables à une telle mesure, tandis que 85% des Italiens le sont. Dans le cadre de cette étude représentative, l'université de Hambourg a interrogé des personnes originaires d'Allemagne, du Danemark, de France, d'Italie, de Grande-Bretagne, du Portugal et des Pays-Bas. (Belga)