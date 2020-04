Le chantier du tunnel Léopold II va reprendre ce dimanche

(Belga) Le chantier du tunnel Léopold II reprendra dimanche 26 avril à 22h00, écrit vendredi Sudpresse. Depuis deux ans, le plus long tunnel routier de Belgique est en chantier pour une rénovation en profondeur. La crise sanitaire liée au coronavirus avait contraint l'entrepreneur à interrompre le chantier le mois dernier. Aujourd'hui, il est en capacité d'assurer les mesures de sécurité.

"Circul 2020 est aujourd'hui capable de reprendre les travaux de rénovation. Pour respecter les mesures contre la propagation du coronavirus, les équipes seront réduites", explique Bruxelles-Mobilité. Le chantier reprendra donc dès dimanche 26 avril à 22h00. "En concertation avec le maître d'ouvrage de Bruxelles Mobilité et après avis de la Commission de coordination de chantiers, il a été décidé de travailler 24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir de ce dimanche soir. Ceci permettra de rattraper le retard afin que les travaux prévus pour l'été puissent se dérouler conformément au planning prévu", poursuit l'organisme. La fermeture complète du tunnel Léopold II est possible grâce à la baisse significative de la circulation automobile à Bruxelles. "Pour le moment, il y a une réduction de 75 % du trafic automobile dans le tunnel. La situation sera réévaluée à chaque fois que les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus seront ajustées. Si nécessaire, le rythme des travaux dans le tunnel Léopold II sera adapté", précise Bruxelles-Mobilité.