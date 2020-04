Royaume-Uni: les pubs fermés, leurs fameux quiz trouvent refuge sur internet

Le monde est à l'arrêt, figé par un virus tueur. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule question qui importe: comment s'appelait le premier mari de Madonna ? Les pubs fermés, leurs fameux quiz, une passion britannique, migrent en ligne.

Véritable institution au Royaume-Uni, les quiz hebdomadaires marient convivialité, pintes de bière et culture générale sur des sujets parfois complètement inutiles.

Faute de pouvoir se réunir au milieu des chaleureuses boiseries d'un pub, les joueurs se retrouvent derrière leur écran.

"C'est de l'évasion pure pour une bonne heure", explique Dan March, 46 ans, qui animait des quiz dans les pubs, et le fait aujourd'hui pour ses amis une fois par semaine sur l'application de vidéoconférence Zoom.

Le virus n'a pas droit de cité dans l'éventail des questions, qu'elles soient de culture générale ou populaire. La semaine passée, 80 personnes se sont connectées.

"Il n'y a rien de plus amusant que de titiller ce petit morceau joyeux qui se trouve à l'arrière de votre cerveau", dit-il à l'AFP, "et aussi de juste débattre avec vos amis au sujet des réponses".

Même hors des pubs, les jeux de question ne sont pas une mince affaire au Royaume-Uni. L'émission "Qui veut gagner des millions ?" ("Who wants to be a millionnaire ?") y est née et le redoutable "University Challenge" y est diffusé à une heure de grande écoute à la télévision depuis des années.

Ils pourraient même être érigés au rang d'art: le National Theatre a annoncé dans son programme spécial confinement des quiz mensuels, avec des comédiens comme Helen Mirren et Ian McKellen.

- Pour la gloire... -

Lui-même acteur, Dan March rédige des questions depuis 15 ans, y compris dans le pub de McKellen dans l'est londonien.

Ses quiz sont gratuits mais il n'y a pas de récompense. Mais il encourage les participants à boire un verre et à jouer en équipes, que ce soit chez eux ou à distance avec des amis.

Les joueurs doivent couper leur micro pendant l'énoncé des questions, mais il autorise "quelques plaisanteries".

Chaque équipe marque ses propres points, contrairement au pub, où la tradition veut que l'on passe sa feuille à la table d'à côté.

Dan March ne s'inquiète pas pour autant: "vous jouez pour la gloire, et là où il y a de la triche, il n'y a pas de gloire".

- ... ou la bonne cause -

Rachel Walker s'est elle aussi retrouvée inondée de demandes de quiz depuis que le confinement a commencé fin mars, et en organise actuellement trois ou quatre par semaine.

Elle n'a rédigé ses premières questions à la demande d'amis que récemment, mais les utilise à présent pour récolter de l'argent au bénéfice de l'association pour laquelle elle travaille, Marie Curie, qui s'occupe des personnes en fin de vie. Cette dernière compte plus de 2.000 infirmières dans le pays, mais a été frappée de plein fouet par le confinement, comme beaucoup d'autres.

"Tous les événements qui nous servent à récolter des dons ont été annulés, on a perdu des millions", déplore-t-elle. Les dons, volontaires, s'ajoutent. "Je me plais à penser que ça va aider d'une manière ou d'une autre", explique-t-elle.

Rachel Walker a commencé en utilisant les questions d'une vielle version du jeu de culture générale Trivial Pursuit, "mais tout le monde disait que c'était trop dur !"

"Alors j'ai commencé à les écrire moi-même", dit-elle. Tout est question d'équilibre. "Il ne faut pas qu'elles soient trop difficiles, sinon ça met les gens sur la touche." Mais si c'est trop facile, "les gens se plaignent".

Les questions sont organisées par thèmes - les années 80, Londres, la musique rave - et elle incite les gens à s'habiller pour l'occasion.

Elle passe rapidement d'une question l'autre, comme ça "vous n'avez pas le temps de penser à quoi que ce soit d'autre, juste au quiz".

Comme le National Theatre, elle parvient à recruter des célébrités pour attirer un public plus large, avec l'ancien footballeur Chris Kamara qui animera un quiz pour la famille la semaine prochaine.

Et pour le premier mari de Madonna ? La réponse est Sean Penn.