Déconfinement: la RATP vise 70% du réseau en service le 11 mai

La présidente de la RATP, Catherine Guillouard, a annoncé vendredi qu'elle visait de faire fonctionner le réseau de transports en commun parisiens à 70% de ses capacités normales à partir du 11 mai, contre 30% actuellement, dans une interview à France Inter.

La RATP vise "un objectif de rallumer 70% de l'offre du réseau en moyenne" par rapport au niveau d'une journée normale avant la crise, a déclaré Mme Guillouard, alors que la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse avait estimé récemment que la reprise du trafic n'allait pas assez vite.

Catherine Guillouard a rappelé que le cahier des charges sanitaire et opérationnel pour la reprise des transports en commun était attendu dans les prochains jours.

"Passer pour une entreprise de la taille de la RATP (...) de 30% à 70%, en ayant le scénario (de reprise, NDLR) que dans quelques jours pour le 11 mai, c'est un exploit", a-t-elle estimé, rappelant qu'elle s'était jusqu'ici engagée sur un objectif de 50%. "C'est vraiment un travail très intensif fait par l'opérateur pour y arriver."

La RATP assure 500.000 voyages par jour actuellement, contre 12 millions en temps normal, avec 30% de l'offre du réseau en fonctionnement par rapport à ce qui était le cas avant la crise, a précisé Mme Guillouard.

Evoquant les images de bus ou rames de métro bondés qui ont circulé ces derniers jours, la présidente de la RATP a reconnu qu'il y avait "des endroits dans le réseau où il y a(vait) une fréquentation importante", évoquant notamment la Seine-Saint-Denis.

Dans ce département, "nous avons fait trois ajustements d'offre depuis un mois et nous allons en faire à nouveau: les bus vont passer de 30% à 50%, les trams vont passer de 30% à 60%", a-t-elle détaillé.

Interrogée sur la ligne 13 du métro, régulièrement saturée, Mme Guillouard a annoncé que la RATP allait aussi y augmenter la fréquence des rames de 40% de l'offre normale vendredi à 50% dès lundi.

Pour la période qui s'ouvrira à partir du déconfinement le 11 mai, la patronne de la RATP a estimé qu'il faudrait imposer le masque aux passagers mais pas la distanciation sociale qui reviendrait à limiter radicalement la capacité de transport des véhicules.

"C'est une question de faisabilité et aussi de savoir si on veut rallumer l'activité économique ou pas", a-t-elle dit. "70% de notre offre, cela fait 8 millions de voyages par jour. Si on devait appliquer la distanciation sociale, on ne produirait plus que 2 millions de voyages par jour. Cela veut dire qu'on réduirait par quatre l'emport".

Pour éviter que les transports en commun soient saturés après le 11 mai, Mme Guillouard a notamment préconisé "que les entreprises appliquent le télétravail au maximum pendant un certain temps" ou que les employeurs permettent "à leurs salariés d'arriver à des horaires différenciés au travail" afin de lisser la fréquentation aux heures de pointe.

La présidente de la Régie autonome des transports parisiens a également rappelé que la RATP était elle-même touchée par l'épidémie de Covid-19. "On a aujourd'hui 8.500 personnes qui sont soit en arrêt maladie, soit en garde d'enfants", contre "12.000 il y a deux-trois semaines" a-t-elle précisé. "Ca a baissé, nous avons des reprises du travail."