La soirée de clôture du Télévie aura finalement lieu le 19 septembre: "Une édition qui marquera les cœurs et les esprits"

La soirée de clôture du Télévie devait avoir lieu ce samedi 25 avril. Repoussée une première fois au 5 septembre, elle se déroulera finalement le 19 septembre prochain.

Afin de permettre à tous de se joindre à nous dans la lutte contre le cancer, RTL Belgium et le FNRS ont décidé de reporter la soirée de clôture du Télévie au samedi 19 septembre.

Philippe Jaumain, Coordinateur Général du Télévie chez RTL assure que "toutes nos équipes se mobiliseront, malgré ce contexte difficile, pour faire de ce Télévie 2020 une édition qui marquera les cœurs et les esprits. La lutte contre le cancer ne connait pas de parenthèse COVID-19, que du contraire. Les malades immunodéprimés sont en effet parmi les premiers à être en danger face au virus. Raison pour laquelle nous mettrons tout en œuvre, plus que jamais, pour faire gagner la vie."

198 millions d'euros récoltés depuis 1989

Le Télévie, c’est 202 chercheurs FNRS, 470 comités et associations de bénévoles, plus de 80.000 donateurs par an et plus de 198 millions d’euros récoltés depuis 1989 au profit de la recherche contre le cancer. Comme le précise Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, "les recherches financées par les éditions précédentes se poursuivent, même si les conditions sont provisoirement beaucoup plus difficiles avec la fermeture de quasiment tous les laboratoires : nos chercheurs ne peuvent donc plus faire d’expériences mais travailler sur l’analyse des résultats récents, la préparation d’articles, la lecture de la littérature scientifique. Et je suis certaine que lorsqu’ils pourront réintégrer ces labos de recherche, ils reprendront avec d’autant plus d’enthousiasme et d’énergie !".

Toutes les informations relatives aux émissions diffusées sur RTL TVI dans le cadre du Télévie ainsi que toutes les autres activités liées à la soirée de clôture du 19 septembre seront communiquées ultérieurement. En attendant, rendez-vous sur le site www.televie.be.

