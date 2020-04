Coronavirus en Belgique: peut-on porter son masque en tissu toute la journée?

Lors de la conférence de presse quotidienne du centre de crise et du SPF Santé Publique, le port du masque en tissu a été abordé. Si vous en portez un, devez-vous le changer en cours de journée ?

Peut-on porter son masque en tissu toute la journée ? C'est la question qui a été posée ce matin lors de la conférence de presse. Voici la réponse de Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. "C'est difficile de déterminer une durée de vie pour ce type de masque parce que ça dépend fort du type de tissu qui est utilisé. En théorie, on peut réutiliser ce masque à condition que la qualité du tissu reste toujours bonne. On peut le porter pendant une journée et après, il est important de tout de même le laver et de le décontaminer, de tuer le virus qui est potentiellement sur sa surface. On peut le faire en le lavant à 60 degrés pendant une demi-heure ou en le faisant bouillir. Si le masque le supporte, si la qualité reste bonne, on peut continuer à le faire. Il est aussi conseillé d'avoir plusieurs masques par personne, comme ça il ne faut pas laver chaque jour son masque. Chaque jour, on porte un nouveau masque et ensuite, on peut laver 4 ou 5 masques en une fois et c'est plus pratique."

